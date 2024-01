Senua's Saga: Hellblade 2, data di uscita rivelata in anticipo?

"Per proteggere l'anonimato della fonte non posso rivelare l'origine di questa informazione, che tuttavia ritengo sufficientemente attendibile da poter essere riportata e discussa", si legge nell'articolo di Exputer.

Tutto fa pensare che la data di lancio di Senua's Saga: Hellblade 2 verrà annunciata ufficialmente durante il Developer Direct del 18 gennaio , dunque dovremo attendere l'evento per avere la conferma che questo rumor sia fondato o meno.

Una fonte anonima ma ritenuta attendibile ha rivelato la data di uscita di Senua's Saga: Hellblade 2 : stando a queste informazioni, l'atteso titolo sviluppato da Ninja Theory in esclusiva per Xbox sarà disponibile a partire dal 21 maggio .

Una lunga attesa

Senua's Saga: Hellblade 2

Come ricorderete, Senua's Saga: Hellblade 2 è stato annunciato ai The Game Awards 2019, probabilmente in largo anticipo sui tempi al fine di dimostrare fin da subito i frutti che l'acquisizione di Ninja Theory prometteva di consegnare agli utenti Xbox.

Da allora sono passati diversi anni e il gioco non è ancora stato mostrato con effettive sequenze di gameplay, ma le cose potrebbero cambiare appunto fra due giorni, durante il Developer Direct, quando con ogni probabilità conosceremo anche la data di uscita.