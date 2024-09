Un report avrebbe svelato tanti dettagli sul nuovo Battlefield, incluso il numero di mappe e armi al lancio

Partendo dall'ambientazione, le fonti del giornalista affermano che il gioco si svolgerà tra il 2027 e il 2030 , con la campagna che seguirò le vicende di una compagnia militare privata che si schiererà contro le forze della NATO. Le missioni si svolgeranno in varie location, inclusa Gibilterra (praticamente confermata anche dalla concept art ufficiale presentata pochi giorni fa) e gli USA , con la mappa della modalità battle royale Ripple Effect che si svolgerà in un'ambientazione tropicale.

Mappe e armi al lancio e modifiche alla distruttibilità degli ambienti

Per quanto riguarda le modalità multiplayer, Henderson afferma che il nuovo Battlefield al lancio avrà un arsenale con 45 armi, il doppio di quante ne aveva Battlefield 2042 una volta arrivato nei negozi. Inoltre, gli sviluppatori puntano a pubblicare il gioco con circa 10 mappe multiplayer, un numero in linea con Battlefield 1, 3 e 4.

Pare inoltre che verrà revisionato il sistema che regola la distruzione degli ambienti di gioco per cui la serie è famosa, per quanto non è chiaro se tornerà il leveloution, la meccanica che portava a stravolgimenti delle mappe durante i match, con la distruzione in tempo reale di strutture, inondazioni e altri fenomeni causati dalle azioni dei giocatori. Tuttavia, pare che sia stato introdotta una meccanica relativa alla distruzione in base al calibro dei proiettili simile a quella di Rainbow Six Siege.

Altre novità riguardano la possibilità di sollevare da terra e trasportare i compagni di squadra feriti, per quanto questa potrebbe essere una meccanica esclusiva per la modalità battle royale. Sempre stando alle fonti di Henderson, DICE sta ancora valutando il nome ufficiale del gioco e sta svolgendo dei sondaggi per capire se scegliere tra "Battlefield" e "Battlefield 6". Pare inoltre che i "test su larga scala basati sulla community" citati da Zampella potrebbero significare il ritorno del Battlefield CTE, ovvero una piattaforma dove gli utenti possono provare in anticipo i contenuti futuri e offrire prezioso feedback agli sviluppatori.

Chiaramente il consiglio è di non prendere come oro colato queste informazioni, in quanto non confermate ufficialmente, per quanto Tom Henderson è ritenuto un insider molto affidabile e in passato ha condiviso numerose soffiate relative alla serie Battlefield che si sono rivelate corrette.