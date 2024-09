Tetsuya Nomura vuole ritirarsi tra pochi anni e sta pensando come concludere la serie Kingdom Hearts

Intervistato dal portale YoungJump, al quasi cinquantaquattrenne Nomura è stato chiesto quali sono i suoi piani futuri per la serie Kingdom Hearts. In risposta ha affermato che lavorerà solo per un'altra manciata di anni prima di ritirarsi e che deve decidere se andare in pensione prima o dopo aver stabilito una degna conclusione alla serie Kingdom Hearts, dato che la sua intenzione è quella di creare una storia che possa completare con le proprie mani .

Tetsuya Nomura , il director della serie Kingdom Hearts e della trilogia di remake di Final Fantasy 7, ha dichiarato che pensa di ritirarsi dall'industria videoludica nel giro di pochi anni e che di conseguenza sta valutando come dare una degna conclusione per Kingdom Hearts .

Kingdom Hearts terminerà prima del pensionamento di Nomura?

"Mi restano solo pochi anni prima di andare in pensione, devo decidere se ritirarmi prima o finire la serie", ha detto Nomura, che in seguito ha aggiunto "Ora sto realizzando Kingdom Hearts 4 con l'intenzione di creare una storia che porterò a termine".

Kingdom Hearts 4 è stato annunciato nel 2022 in occasione del ventesimo anniversario della serie. Per il momento sono stati svelati relativamente pochi dettagli sul gioco, tra cui il fatto che il gioco sarà "l'inizio di una nuovo filone narrativo", intitolato "Lost Master Arc". Insomma, dovrebbe segnare l'inizio di una nuova serie di videogiochi, il che sarebbe in contraddizione con le dichiarazioni qui sopra.

Ad ogni modo non è escluso che le parole di Nomura siano state pronunciate con toni ironici o che intenda che "gli restano pochi anni" in rapporto ai lunghissimi tempi di sviluppo dei giochi tripla A nel mercato odierno, dove una produzione ad alto budget può richiedere un minimo di 4 - 5 anni per arrivare alla conclusione.