Lanciati tre nuovi bundle di Nintendo Switch con giochi e 12 mesi di Nintendo Switch Online

In particolare sono disponibili due bundle con Nintendo Switch Lite e Animal Crossing: New Horizons preinstallato , con due colorazioni esclusive per la console: l'Edizione Speciale Aloha di Fuffi in colore corallo e l'Edizione Speciale Aloha di Marco e Mirko in turchese, entrambi con design ispirati al gioco. Abbiamo poi il bundle con Nintendo Switch con Joy-Con Blu Neon / Rosso Neon che comprende una copia preinstallata di Nintendo Switch Sports e un accessorio fascia per gamba.

Nintendo ha annunciato la disponibilità in Eruopa di tre nuovi bundle speciali di Nintendo Switch che includono Animal Crossing: New Horizons o Nintendo Switch Sports , nonché un abbonamento a 12 mesi al servizio Nintendo Switch Online .

Prezzi e disponibilità

Tutti e tre i bundle includono una sottoscrizione individuale da 12 mesi a Nintendo Switch Online, il servizio online che offre una vasta gamma di vantaggi, tra cui salvataggi nel cloud, l'accesso a una libreria in continua espansione con oltre 100 giochi per NES, SNES e Game Boy, prove gratuite e prodotti esclusivi per gli abbonati.

Il bundle di Nintendo Switch Lite color turchese con Animal Crossing: New Horizons e 12 mesi a Nintendo Switch Online

Il prezzo consigliato per i due bundle di Nintendo Switch Lite con Animal Crossing è di 219,99 euro, mentre quello con Nintendo Switch che include Nintendo Switch Sports è prezzato 299,99 euro. Sono disponibili presso il portale ufficiale My Nintendo Store a questo indirizzo e i rivenditori autorizzati.

Inoltre, oggi il My Nintendo Store ha lanciato in Europa nuovi articoli dedicati ad Animal Crossing: New Horizons, tra cui una t-shirt per adulti e bambini con Tom Nook e Marco e Mirko, un moschettone portachiavi e una cartelletta trasparente formato A4. È disponibile anche un bundle hardware che include l'Edizione Aloha di Fuffi o l'Edizione Aloha di Marco e Mirko di Nintendo Switch Lite, insieme a un moschettone portachiavi.