EA Sports FC 25 è in sconto con la prenotazione di Amazon in tutte le versioni ed è già il più venduto

L'Italia ama il calcio e ama anche i videogiochi dedicati al calcio, o perlomeno è vero nel caso di EA Sports FC 25 che è infatti già il più venduto su Amazon Italia nelle categorie dei giochi PlayStation 4 e PlayStation 5. Probabilmente aiuta il fatto che il videogioco è ora in sconto in tutte le sue versioni, con un -10% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al gioco sportivo, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato per la versione PlayStation e Xbox è 79,99€, mentre il prezzo consigliato per la versione Nintendo Switch è 59.99€. In entrambi i casi si tratta del prezzo migliore proposto su Amazon, che si occupa anche della spedizione. Lo sconto della versione Xbox, inoltre, è appena iniziato, mentre per le altre versioni era disponibile da circa un paio di settimane.