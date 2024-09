Il CEO dello studio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stanco dei giochi che mandano messaggi morali

Ciò che abbiamo perso

Il punto di vista di Karch è davvero interessante, perché abbraccia completamente una certa visione dei videogiochi, recentemente ben rappresentata anche dal successo di Black Myth: Wukong (che infatti cita nel suo commento). Che il ritorno al passato sia davvero una nuova tendenza? Leggiamo comunque cos'ha detto:

Il messaggio del CEO di Saber Interactive

"Ciao Ragazzo. Sono il CEO di Saber Interactive. Mi piacciono i tuoi video. Quando abbiamo firmato per fare Space Marine 2, tutto ciò desideravo fare era un gioco come quelli del passato. Avevamo la possibilità di lavorare su qualcosa che per natura era della "vecchia scuola". Non riesco a comprendere molti dei giochi che giochiamo di questi tempi. Sono troppo complessi e bisogna investirci troppo sopra. In passato abbiamo lavorato ad Halo e quel gioco può essere ridotto ai più semplici loop di sparatorie, ma creava comunque dipendenza. È questo ciò che volevamo ricatturare.

Spero che giochi come Space Marine 2 e Wukong siano l'inizio del ritorno a un tempo quando i giochi erano fatti per divertire e immergere. Sono stato per un po' di tempo Chief Operating Office di Embracer e lì ho visto dei giochi che facevano piangere per come si sforzavano di mandare messaggi o di imporre la loro morale ai giocatori. Noi vogliamo solo fare qualche glory kill e far accelerare un po' il nostro battito cardiaco. Per me è questo che dovrebbero essere i videogiochi."

Al suo commento si sono aggiunti altri membri del team di sviluppo, che hanno ringraziato Asmongold per le sue parole, che a quanto pare hanno descritto appieno lo spirito con cui è stato sviluppato Warhammer 40.000: Space Marine 2, in quattro anni e mezzo.