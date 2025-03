Among Us 3D pare essere già un grande successo con la demo: voi l'avete provata?

Lo sviluppatore Innersloth ha annunciato Among Us 3D recentemente, promettendo di far divertire i giocatori dell'originale di Among Us in un'ambientazione in prima persona e tridimensionale. In realtà, però, è abbastanza ovvio che Among Us 3D è in realtà solo un Among Us VR creato per quel pubblico che non dispone di un visore per la realtà virtuale e può giocare solo su una schermata classica.

E, non sappiamo se la cosa vi sorprenderà o meno, la versione di prova disponibile tramite lo Steam Next Fest sta attirando tantissima attenzione. Among Us 3D è - al momento della scrittura - il secondo gioco più popolare tra le demo di Valve in base ai giocatori giornalieri, dietro solo al mostruosamente popolare MechaBreak.