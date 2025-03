Le carte del GCC Pokémon vengono ora vendute in un nuovo modo per bloccare i bagarini

Il nuovo metodo utilizzato da The Pokémon Company è insolito , ma ha lo scopo di impedire ai bagarini di acquistare e rivendere le carte GCC Pokémon. Se funzionerà, i fan saranno contenti, ma ovviamente è da verificare. Che cos'è esattamente questo nuovo metodo per fermare i bagarini dei Pokémon e sarà efficace?

The Pokémon Company sta adottando un nuovo metodo per combattere i bagarini e impedire loro di acquistare prodotti GCC Pokémon in massa.

Il nuovo metodo di vendita del GCC Pokémon

The Pokémon Company sta implementando distributori automatici di GCC Pokémon in luoghi selezionati. L'obiettivo è quello di fermare i bagarini, ma i fan non sono certi se avrà effetto. Alcuni di questi distributori sono già in giro per il mondo e i fan stanno condividendo immagini di questi oggetti, come potete vedere nel post di Reddit che abbiamo condiviso qui sotto. The Pokémon Company ha installato dei limiti a queste macchine, rendendo più difficile per i bagarini comprare in massa i prodotti.

A quanto pare, la società imporrà una quantità limitata di prodotti rilasciandoli periodicamente. I fan ipotizzano che The Pokémon Company consentirà di acquistare solo una certa quantità di scorte in un determinato lasso di tempo prima di dichiarare il tutto esaurito (anche nel caso nel quale in realtà ci siano ancora prodotti nella macchina). Se veramente funzionerà così, è probabile che scoraggi i bagarini dall'acquistare tutto o dall'aspettare un tempo imprecisato per il riassortimento.

Un altro vantaggio di questi distributori automatici di Pokémon è che renderanno più difficile il furto. Ci sono stati numerosi casi in cui i prodotti GCC Pokémon sono stati rubati prima di arrivare sugli scaffali.