Xbox Game Pass Ultimate è in sconto al -25% su Instant Gaming

Aprile e maggio saranno mesi densi di videogiochi interessanti per Xbox Game Pass Ultimate e i videogiocatori che vogliono sfruttare il servizio in abbonamento di Microsoft possono ottenerlo a prezzo speciale. In questo momento, potete pagare 13,51€ invece di 18€ per un mese di servizio tramite Instant Gaming. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vi indichiamo calcola già l'IVA. Questo abbonamento è valido unicamente per gli account europei (e quindi anche quelli italiani), badate bene.