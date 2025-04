Project 8 rappresentava un cambio di rotta per 11 bit studios, che ora parla del gioco

Si trattava di un'avventura in terza persona ambientata in un mondo fantasy vivido e colorato, in netta controtendenza rispetto alle atmosfere di This War of Mine e Frostpunk, ma caratterizzato da temi in ogni caso molto seri, che avrebbero accompagnato i giocatori attraverso le cinque fasi del lutto: negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione.

Una cancellazione dolorosa

Avete letto la nostra recensione di South of Midnight? Secondo il CEO di 11 bit studios, Project 8 somigliava molto al titolo di Compulsion Games, ma con meno combattimenti: evocava sequenze che sembravano tratte da giochi come Prince of Persia, Rime e Hellblade.

A rendere complicato lo sviluppo è stato proprio il gameplay di tipo stealth, notoriamente più difficile da bilanciare rispetto al combattimento diretto. La demo completa mostrava solo il prologo e il livello dedicato alla negazione, ma il resto era ancora da costruire e lo spettro del crunch e di ulteriori ritardi incombeva minaccioso.

"Un ritardo dopo l'altro", ha raccontato Marszal, "e quando abbiamo sentito che serviva un altro anno o due di produzione, siamo rimasti sbalorditi." La cancellazione, tuttavia, è avvenuta soprattutto perché il mercato è cambiato e i single player a base narrativa non esercitano più lo stesso fascino.

"Dopo sette o otto anni di sviluppo, abbiamo combattuto duramente, il team ha combattuto duramente, ma non siamo riusciti a superare alcuni elementi problematici del design," ha ammesso. "Ci siamo impegnati in un lavoro troppo difficile: aveva un'idea di base fantastica, ma per un team al primo progetto non era una scelta saggia."