L'ex-PlayStation Shuhei Yoshida sta per diventare il personaggio di un videogioco

C'è una strana caratteristica che riguarda Bionic Bay, il nuovo puzzle-platform da parte di Psychoflow Studio e Mureena Oy: ospiterà infatti la versione digitale di Shuhei Yoshida, il noto ex-capo dei worldwide studios di PlayStation che negli ultimi anni è stato molto immerso nel panorama indie.

Essendo stato per anni il responsabile dei rapporto con i team di sviluppo indipendenti e considerando anche la sua particolare personalità, Yoshida ha stretto legami molto forti con molti sviluppatori in quest'ambito, e l'omaggio all'interno di Bionic Bay è legato a questo affetto reciproco.

Anche Bionic Bay, come il recente ottimo Blue Prince, è uno degli ultimi titoli su cui Yoshida ha lavorato in termini di partnership e rapporti di collaborazione da parte di Sony, e in ricordo di questo gli sviluppatori hanno deciso di riprodurre l'executive all'interno del gioco.