Star Wars: Jedi Survivor, Respawn spiega perché non uscirà su PS4 e Xbox One

Il game director di Respawn Entertainment, Stig Asmussen, ha spiegato per quali motivi Star Wars: Jedi Survivor uscirà solo su PS5, Xbox Series X|S e PC e non su PS4 e Xbox One, console che tutt'oggi accolgono buona parte delle uscite del mercato videoludico.

Asmussen ha spiegato che grazie alle capacità dei nuovi hardware di Sony e Microsoft gli sviluppatori hanno potuto espandere ulteriormente la loro visione del gioco, creando quindi location più vaste e ricche di dettagli, con una varietà maggiore di nemici e NPC. Tutti "upgrade" che a quanto pare non sarebbero stati possibili su PS4 e Xbox One e il loro hardware ormai vetusto.

"Le console di nuova generazione ci permettono di creare mappe molto più larghe, con maggior dettagli, una maggiore densità, una varietà maggiore nemici e NPC e fedeltà visiva migliore. Non vogliamo interrompere quello che abbiamo fatto nel primo gioco... vogliamo piuttosto evolvere e migliorare quel tipo di esperienza", ha detto Asmussen in un'intervista con Play Magazine.

"Sperimenterai i vantaggi dell'hardware più potente in Survivor. Abbiamo imparato in fretta che avremmo potuto sfruttare la velocità maggiore dei processori, la memoria più rapida, dei caricamenti più brevi e così via, per creare mappe molto più grandi, con più dettagli, una densità maggiore e una più ampia varietà di nemici e NPC."

Star Wars Jedi Survivor

"Ciò si allinea perfettamente con il modo in cui volevamo spingere il Star Wars Jedi Survivor. Non volevamo rompere quello che avevamo fatto nel primo gioco perché è stato accolto bene, ma volevamo evolvere/migliorare quell'esperienza. PS5 e Xbox Series X|S ci hanno permesso di fare esattamente questo e credo che si traduca in una vera esperienza di nuova generazione nell'universo di Star Wars."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Star Wars Jedi Survivor sarà disponibile dal 28 aprile 2023. Di recente abbiamo visto in azione il gioco in nove minuti di gameplay, da cui emergono 5 dettagli importanti su questo atteso sequel.