Star Wars Jedi: Survivor, un video di gameplay da 9 minuti per il gioco Respawn

Star Wars Jedi: Survivor è protagonista di un video di gameplay della durata di 9 minuti, pubblicato da IGN, che illustra alcune delle meccaniche che troveremo nella campagna dell'atteso tie-in sviluppato da Respawn Entertainment.

Rinviato al 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Star Wars Jedi: Survivor ci metterà nuovamente nei panni del giovane Jedi Cal Kestis, impegnato insieme ai suoi compagni ribelli in una nuova missione per salvare la galassia da una terribile minaccia.

Nel filmato ritroviamo le fasi platform che abbiamo imparato a conoscere nel primo capitolo della serie, nonché gli impegnativi combattimenti in cui il protagonista utilizza la spada laser (doppia, in questo caso) e la Forza per liberarsi di avversari man mano più coriacei e pericolosi.

Le sequenze pubblicate da IGN danno un'idea delle atmosfere avventurose di Survivor, la scoperta di nuovi e affascinanti luoghi da esplorare ma anche e soprattutto le insidie da cui dovremo guardarci, portando gli scontri al livello successivo in termini di sfida e spessore.

Avete letto il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Star Wars Jedi: Survivor dopo i TGA?