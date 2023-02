Nintendo Switch tra Direct in arrivo e vendite record: sarà un altro anno da ricordare?

Non se n'è parlato molto di recente, ma nel frattempo Nintendo Switch ha proseguito il suo percorso trionfale sul mercato e potrebbe finire per proporre grandi cose anche per questo 2023, al di là degli eventi già noti, visto che dopo i dati di vendita ufficiali è arrivato anche l'annuncio del nuovo Nintendo Direct in arrivo domani, 8 febbraio 2023. Abbiamo saputo solo stamattina che Nintendo Switch si trova ora a quota 122,55 milioni di unità vendute nel mondo, con il software giunto quasi a 1 miliardo di unità, davvero niente male per una piattaforma che alcuni organi antitrust avrebbero addirittura escluso dal mercato standard in quanto facente parte di un segmento a sé stante, a guardare certe assurde ricostruzioni effettuate per dar credito a visioni alquanto distorte del panorama videoludico. In ogni caso, Nintendo Switch va avanti per la sua strada e avanza davvero di gran carriera, considerando che riesce ancora a piazzare numeri impressionanti a distanza di quasi sei anni dal lancio e con un'altra generazione già avviata, nel frattempo.

Si trova adesso in terza posizione tra le console più vendute nella storia, potrà arrivare più in alto? Non è cosa facile, considerando che si trova a lottare con Nintendo DS e PS2, ma è anche vero che molte delle vendite registrate per queste due sono arrivate nella fase finale di un ciclo vitale estremamente lungo, quando sono state peraltro immesse a prezzi piuttosto bassi all'interno di mercati diversi da quelli classici, dunque è difficile da dire con sicurezza. Intanto, si tratta ancora di affermare una propria presenza importante sui mercati principali e, su questo fronte, anche nei prossimi mesi sono in arrivo novità interessanti per la console Nintendo. L'evento di maggiore rilevanza sarà ovviamente l'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fissata per il 12 maggio 2023, ma potrebbe benissimo non essere l'unico evento di grosso calibro previsto per questi mesi e, a questo proposito, particolarmente rivelatorio sarà il Nintendo Direct di domani, 8 febbraio 2023, dedicato per 40 minuti ai giochi per Nintendo Switch previsti nella prima metà dell'anno.

Nintendo ha già confermato le date di varie esclusive Switch, tra le quali Kirby's Return to Dream Land Deluxe e Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (rispettivamente il 24 febbraio e il 17 marzo), ma ci sono altri giochi verranno probabilmente mostrati nel corso dell'evento, forse con date precise visto che si parla di un arco di tempo relativamente ristretto e vicino. Restano in ballo, in particolare, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che prima o poi dovrà arrivare visto che è praticamente pronto ormai da diversi mesi, ma anche Pikmin 4, previsto per il 2023 ma ancora senza data. Questi sono tra i candidati più sicuri di un posto all'interno del nuovo Nintendo Direct, ma i desideri degli utenti si concentrano soprattutto su Metroid Prime 4, che potrebbe venire almeno menzionato, sebbene sia molto improbabile un'uscita entro la prima metà del 2023 e dunque anche la sua presenza sia decisamente dubbia.

Qualcuno dice che l'assenza di Nintendo all'E3 sia giustificata da una mancanza di grossi titoli previsti nella seconda metà dell'anno: la cosa è sicuramente opinabile e dubbia come una qualsiasi voce di corridoio, ma non esclude che per i prossimi mesi ci siano comunque novità importanti in arrivo su Nintendo Switch, che dovranno probabilmente essere annunciate proprio domani al Direct. Considerando che la console sta viaggiando al ritmo di 20-25 milioni di unità vendute all'anno dal 2019 a oggi, è lecito pensare che la casa di Kyoto abbia in programma ancora un bel po' di mesi incentrati su Nintendo Switch, cosa che ci spinge a pensare che i titoli grossi siano tutt'altro che conclusi. Intanto vediamo cosa ci riserverà il Nintendo Direct di domani, che tra gli indiziati principali ha anche il solito, immancabile Hollow Knight Silksong, tra le tante possibilità che vengono in mente.