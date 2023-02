Hogwarts Legacy su PC, nuovo video di gameplay a 4K e 60 fps con tutto al massimo

Hogwarts Legacy è un gran bel vedere su PC, a maggior ragione se siete fan della saga di Harry Potter, e IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay che mostra il gioco nelle migliori condizioni possibili, a 4K e 60 fps con tutte le impostazioni grafiche al massimo.

Esattamente come nel video di gameplay di Hogwarts Legacy pubblicato da ElAnalistaDeBits, i redattori della testata americana hanno utilizzato una configurazione di fascia altissima per ottenere questi risultati, nello specifico un processore Intel Core i9 12900K, una scheda video NVIDIA RTX 4090 e ben 64 GB di RAM.

La speranza ovviamente è che il gioco risulti scalabile anche sui PC di fascia media, andando a diminuire la risoluzione e trovando il giusto compromesso per poter esplorare la celebre Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts mantenendo i 60 fotogrammi al secondo.

Le sequenze pubblicate da IGN sono tratte dalla fase iniziale della campagna di Hogwarts Legacy, eppure già si sprecano le citazioni e i riferimenti che i fan delle opere di J.K. Rowling non mancheranno di cogliere, mentre esplorano per la prima volta in maniera così convincente il Wizarding World.

Per ulteriori dettagli, come al solito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Hogwarts Legacy.