Xbox: nuovo controller Stellar Shift presentato ufficialmente da Microsoft

Microsoft ha presentato in via ufficiale il controller Xbox nella nuova colorazione Stellar Shift, che prosegue dunque nella linea "shift" con la verniciatura cangiante grazie ai riflessi particolari che la caratterizzano.

Il controller Stellar Shift era in effetti già comparso presso alcuni rivenditori online, dunque non rappresenta propriamente una sorpresa, ma in questo caso si tratta proprio dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft, che ha anche pubblicato immagini in grado di mostrare meglio questo nuovo modello di controller.

Si tratta di un Xbox Series X|S Controller standard, ovvero non in versione Elite, dotato però di una colorazione piuttosto particolare che lo pone in linea con Aqua Shift e Lunar Shift già usciti in precedenza, in questo caso con un tono più tendente al blu o violaceo.

Per il resto, le sue caratteristiche sono quelle standard del controller Xbox Series X|S, dunque con la stessa disposizione di tasti, il grip e gli elementi interni del tutto in linea con la versione classica.

Xbox controller Stellar Shift

Una particolarità di questo controller è però al livello software: solo chi possiede tale modello può infatti sbloccare lo sfondo Stellar Shift dinamico per la dashboard di Xbox, esclusivamente legato agli acquirenti del nuovo modello.