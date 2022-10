Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale Lunar Shift annunciato da Microsoft

Il Controller Wireless per Xbox - Edizione speciale Lunar Shift è un nuovo gamepad a tiratura limitata di Xbox, dal design speciale, appena annunciato da Microsoft. Costa 64,99€ ed è ispirato allo spazio, in particolare alla nostra amata Luna. La pagina ufficiale parla di "Impugnature antiscivolo su grilletti e pulsanti dorsali, impugnature laterali gommate con un motivo a spirale, croce direzionale ibrida, Mappatura dei pulsanti, tecnologia Bluetooth." Si tratta sostanzialmente di un normale controller di Xbox, ma con qualche rifinitura in più.

Vediamo qualche immagine, raccolta in una galleria dedicata:

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Aggiungi un tocco surreale con il Controller Wireless per Xbox - Edizione speciale Lunar Shift, caratterizzato da un colore cangiante con toni oro e argento e impugnature in gomma grigie e nere con un motivo a spirale. Concentrati sull'obiettivo con l'impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore.

Come tutti i controller Xbox, anche il Lunar Shift è compatibile con tutte le console di casa Microsoft attualmente in commercio (Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One), ma anche con PC con Windows 10 e 11, tablet, dispositivi iOS e Android.

Microsoft ha un'offerta molto ampia di controller speciali per Xbox, disponibili in molte colorazioni.