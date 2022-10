Mercato PC: nuovi dati confermano il declino, dipingendo un quadro ancora peggiore

Stando alla compagnia di analisi Gartner, il mercato PC è crollato del 19,5% nel terzo trimestre del 2022. Il dato non solo è negativo, ma è anche peggiorativo di quello stimato da IDC la scorsa settimana, che parlava di un calo del 15%.

Stando a IDC, nel periodo indicato sarebbero stati venduti 74,3 milioni di unità, mentre per Gartner sono state solo 68 milioni le vendite. Altro dato contrastante è quello relativo ai cinque produttori maggiori: per IDC sono calati tutti tranne Apple, che ha visto una crescita di più del 40%, mentre per Gartner il calo è stato generalizzato e ha riguardato anche la compagnia di Cupertino.

Considerando le media tra le due fonti, il mercato PC ha subito un calo del 17,3% nel terzo trimestre, con 71 milioni di unità vendute. Da notare che i dati di Gartner e IDC sono quasi coincidenti per quel che riguarda Lenovo, HP, DELL e ASUS, ma divergono moltissimo su Apple.

Vediamo i dati di Gartner a confronto con quelli di IDC (messi tra parentesi):

Lenovo: 17 milioni di unità (16,9 milioni)

HP: 12,7 milioni di unità (12,7 milioni)

Dell: 12 milioni di unità (12 milioni)

Apple: 5,6 milioni di unità (10 milioni)

ASUS: 5,5 milioni di unità (5,5 milioni)

A cosa sono dovuti dei dati così discordanti per Apple? Difficile dirlo. Ognuna delle compagnie ha i suoi criteri di rilevazione, ma non ci sono indicazioni che facciano capire il perché di una simile differenza, lì dove gli altri produttori hanno dati sostanzialmente identici. Probabilmente Apple è la più difficile da tracciare, nonostante vada detto che tutti i produttori non rilasciano dati precisi per quanto riguarda le vendite.

Ad aiutare arriva una terza compagnia di analisi, Canalys, i cui numeri sono in linea con quelli delle altre due, a parte Apple, che secondo le sue stime ha venduto 8 milioni di unità.