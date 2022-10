ARK: Survival Evolved, ecco quanto hanno pagato Sony e Microsoft per portarlo su PS Plus e Game Pass

Sony e Microsoft hanno pagato cifre importanti per portare ARK: Survival Evolved nel catalogo di PlayStation Plus e Xbox Game Pass: rispettivamente 3,5 e 2,5 milioni di dollari, stando ad alcuni documenti fiscali.

Stringere accordi di questo tipo rientra ovviamente nella normalità dei servizi in abbonamento disponibili per i possessori di PlayStation e Xbox: il publisher e lo sviluppatore vengono compensati in maniera forfettaria per le mancate vendite che derivano dalla permanenza all'interno di questi servizi.

Si tratta tuttavia di un discorso che vale la pena di ribadire, specie in questi mesi di polemiche in merito alla potenziale esclusività di Call of Duty, derivante in questo caso dall'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

A proposito di Microsoft, i dirigenti della casa di Redmond sembrano aver apprezzato così tanto il contributo fornito da ARK: Survival Evolved ai numeri del Game Pass da assicurarsi il debutto del sequel dal day one sul servizio in abbonamento, anche qui elargendo a Studio Wildcard una cifra pari a 2,3 milioni di dollari.