Offerte Amazon: monitor LG a 1440p e 260 Hz con HDMI 2.1 con gli sconti Esclusivi Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per un monitor LG da 1440p e 260 Hz con HDMI 2.1 da 32 pollici. Lo sconto è di 180€. Il prezzo consigliato per questo monitor è 879€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'LG UltraGear Gaming propone una risoluzione massima 2560 x 1440 (16:9) con HDR 600 a 450 cd/m2. Il tempo di risposta è 1 ms ed è compatibile con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, Flicker Safe, Anti Glare, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS) e Crosshair. L'uscita HDMI è 2.1. Misura 27.8 x 71.4 x 61.3 cm.

LG UltraGear Gaming

