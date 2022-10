PlayStation Plus a Lucca Comics & Games 2022 con la Casa dei Player

PlayStation Plus sarà presente a Lucca Comics & Games 2022 con la Casa dei Player, nell'ambito di un'installazione collocata presso Piazza dell'Anfiteatro, uno dei luoghi più suggestivi della città toscana.

Il nuovo podcast di Sony per il PlayStation Plus, La Casa dei Player "si trasformerà per l'occasione in un'imponente cupola geodetica, 'salotto' fisico e virtuale in cui i tre 'padroni di casa' - i due streamer ufficiali di SIE Italia, FortuTheGamer e Prattquello, e il giornalista videoludico Ualone - accoglieranno numerosi ospiti, tutti appassionati di gaming, per analizzare e approfondire le peculiarità del servizio", si legge nel comunicato stampa.

"Saranno presenti all'interno della casa tra gli altri, MikeShowSha, al secolo Federico Betti, che con oltre 3 milioni di iscritti al suo canale YouTube, e più di 700.000 followers su Twitch, è uno dei creator italiani più seguiti e apprezzati; e Francesco Frank Lotta conduttore radiofonico italiano, in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Deejay, appassionato di viaggi 'on the road' e amante, da sempre, del medium videoludico."

"La presenza di PlayStation al festival avrà dunque una forte connotazione phygital: tutti gli appuntamenti all'interno de #LaCasadeiPlayer, durante i cinque giorni di manifestazione, saranno trasmessi in diretta sul canale Twitch ufficiale di PlayStation Italia, per consentire, anche a chi non potrà presenziare fisicamente a Lucca, di assistere alle dirette comodamente da casa propria, scoprendo le novità del nuovo PlayStation Plus e i contenuti del servizio che gli ospiti preferiscono."