The Valiant: trailer presenta la modalità Last Man Standing

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di The Valiant, per mostrare in azione la modalità Last Man Standing, sostanzialmente una sfida cooperativa in cui bisogna usare abilità e talenti degli eroi, evitare gli attacchi speciali dei nemici e cercare di far sopravvivere i propri compagni il più a lungo possibile.

Il filmato in particolare mostra alcune sequenze di gioco, che ben rendono l'idea di cosa attenda i giocatori in questa modalità. The Valiant di suo è uno strategico in tempo reale giocabile in single player od online, di cui possiamo leggere la descrizione ufficiale:

Segui la storia di Teodorico di Achenburgo, ex cavaliere crociato che, disilluso dalla crudeltà della guerra, viene richiamato in azione da eventi che lui e un suo ex compagno d'armi, Ulrico di Grevel, hanno messo in movimento 15 anni prima, quando si erano imbattuti in un frammento di un antico manufatto: la Verga di Aronne. Un giovane monaco di nome Malcom si presenta alla porta di Teodorico, portandogli la notizia che la Verga racchiude un potere che non è destinato ai mortali, e che Ulrico è ormai ossessionato dalla ricerca dei pezzi mancanti con cui ricomporre la Verga, un evento che potrebbe infliggere al mondo mali e sofferenze indicibili.

Teodorico si assume il compito solenne di trovare le reliquie rimaste per tenerle lontane da Ulrico, e intraprende un viaggio che lo porterà attraverso l'Europa e il Medio Oriente. Sul suo cammino incontrerà molti altri guerrieri che decideranno di unirsi alla sua causa, dal saggio e anziano Rinaldo di Campidonia dell'Ordine Teutonico alla giovane e ambiziosa mercenaria Grimilde Eidottr con la sua Compagnia dei Corvi; ciascuno di loro ha i suoi motivi per lottare, ma i legami che forgerai con loro resteranno ben saldi attraverso le tribolazioni che vi attendono.

The Valiant sarà lanciato su PC il 19 ottobre 2022.