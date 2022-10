Google sta realizzando dei Chromebook per il cloud gaming, dopo aver chiuso Stadia

Google crede ancora al cloud gaming, pur avendo appena chiuso Stadia, visto che sta per lanciare dei Chromebook pensati espressamente per questa tecnologia, insieme ad ASUS, Lenovo e Acer.

L'annuncio è stato dato da Google stessa sul suo blog ufficiale, ed è suonato davvero stridente con l'abbandono repentino di Stadia. Ma in pratica cosa significa che questi laptop sono i primi al mondo a essere pensati esclusivamente per il cloud gaming, come afferma il colosso di Mountain View? Cos'hanno in più dei normali laptop, visto che praticamente il cloud gaming gira benissimo anche su hardware vetusto (in fondo è questo il suo punto di forza)?

Stando all'annuncio, questi Chromebook, l'Acer Chromebook 516 GE, l'ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip e l'Ideapad Gaming Chromebook di Lenovo, hanno degli schermi più grandi con un refresh rate più alto, tastiere con tecnologia anti-ghosting, schede WiFi 6/6E e specifiche generalmente più alte degli altri modelli.

In particolare si parla di schermi ad alta risoluzione a 120Hz+, tastiere da gioco RGB e audio avvolgente.

Pare inoltre che questi Chromebook siano stati testati da Gamebench, dando ottimi risultati con 120 fotogrammi al secondo e una latenza degli input sotto gli 85ms.

Naturalmente trattandosi di Chromebook, sono compatibili con tutti gli accessori e i servizi che girano normalmente su questi sistemi. Acquistandoli si portano a casa tre mesi di prova di Amazon Luna+ e NVidia GeForce NOW (il tier RTX3080).

Rimane la stranezza di vedere una compagnia che sembra continuare a credere nel cloud gaming, lanciando nuovo hardware dedicato, che però contemporaneamente chiude il suo servizio di cloud gaming, oltretutto il migliore sulla piazza a livello qualitativo.