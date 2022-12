Tencent compra un pezzetto di SHIFT UP, autori dell'esclusiva console PS5 Stellar Blade

Tencent Games ha passato gli ultimi anni ha investire il proprio denaro in varie compagnia videoludiche e chiaramente non ha intenzione di smettere visto che ha da poco acquistato il 20% delle azioni di SHIFT UP, autori dell'esclusiva console PS5 Stellar Blade.

SHIFT UP è una compagnia coreana e aveva già legami con Tencent. La compagnia cinese, infatti, era l'editore mondiale del gioco RPG per mobile Goddess of Victory: Nikke, precisamente tramite la propria sussidiaria Level Infinite. Stellar Blade - precedentemente noto come Project Eve a livello mondiale - sarà pubblicato però da Sony Interactive Entertainment e, come detto, in versione console sarà esclusiva PS5.

Questa acquisizione non dovrebbe cambiare gli accordi tra Sony e SHIFT UP per Stellar Blade. Tencent, tra l'altro, non è comunque l'azionista maggiore visto che il fondatore Kim Hyung Tae detiene ancora il maggior numero di azioni.

Ricordiamo che Stellar Blade è un gioco d'azione post apocalittico e sarà disponibile nel 2023 (a meno di ritardi) su PlayStation 5.

SHIFT UP è anche sviluppatore del gioco mobile Destiny Child.

Capcom e Tencent lavorano anche a un nuovo Monster Hunter.