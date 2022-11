Monster Hunter: Capcom e Tencent insieme per un nuovo capitolo

Capcom ha stretto un accordo con Timi Studio, compagnia controllata dal colosso cinese Tencent, a cui dobbiamo la hit Call of Duty Mobile, per la realizzazione di un nuovo Monster Hunter per sistemi mobile. Il gioco proporrà le meccaniche tipiche della serie Monster Hunter, dando al contempo ai giocatori un'esperienza unica per queste piattaforme.

Monster Hunter è il secondo franchise di Capcom per vendite, con 88 milioni di copie complessive vendute. È secondo solo alla serie Resident Evil (131 milioni di copie), ma ampiamente sopra alla serie Street Fighter, ferma a 49 milioni di copie vendute.

Monster Hunter World è stato il gioco di Capcom più venduto del 2018, con 18,5 milioni di unità vendute, più di quanto fatto da Resident Evil 7, che ha venduto 11,3 milioni di unità, e Monster Hunter Rise che nel 2021 ha venduto 11,2 milioni di unità.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

TiMi Studio Group (TiMi) e Capcom Co., Ltd. (Capcom) hanno unito le forze e stanno lavorando ad un nuovo mobile game dedicato all'iconica serie Monster Hunter. Il gioco, ora in fase di sviluppo, riproporrà le dinamiche di caccia che hanno definito il franchise, e offrirà ai giocatori una nuova e unica esperienza action per dispositivi mobile.

La prima partnership tra TiMi e Capcom permetterà di combinare le esperienze e i punti di forza di entrambe le compagnie, permettendo a Monster Hunter di raggiungere ancora più piattaforme e dando la possibilità ai cacciatori di tutto il mondo - che siano fan di lunga o neofiti - di sperimentare la libertà di cacciare ovunque e in ogni momento.

Nella prima FAQ ufficiale del progetto possiamo leggere qualche dettaglio in più sul gioco. Non moltissimi, purtroppo e in generale niente di particolarmente rivelatore. Comunque sia, vediamo:

Domanda: Potete condividere più informazioni a proposito della strategia di Monster Hunter? Come questo mobile game si integrerà in questa strategia?

Risposta: TiMi e Capcom stanno lavorando insieme per creare un'esperienza mobile che sia dinamica e che vada incontro alle aspettative dei fan più puri, specialmente quelli che non sempre riescono ad avere accesso a device di alto profilo. Inoltre, il gioco è pensato per coinvolgere gli utenti dei giochi mobile e farli appassionare a questo iconico franchise.

Parlando di gameplay vero e proprio:

D: Qual è il genere del gioco?

R: Manterremo vivo ciò che definisce la serie Monster Hunter e ci assicureremo che sia un'autentica esperienza di caccia ai mostri.

Oltre a questo, il gioco avrà anche un'offerta aggiuntiva, fornirà infatti un nuovo ambiente a tutti i nostri giocatori.

D: Potete mostrarci qualcosa in più sul gameplay?

R: Non ancora, ma non perdetevi le nostre future comunicazioni a riguardo.

Infine qualche notizia sullo sviluppo:

D: Da quanto state lavorando a questo progetto? Quando il gioco sarà testato/lanciato?

R: Sebbene il gioco sia ancora in fase pre-alpha, il team ci sta lavorando da più di un anno. Per realizzare un gioco di Monster Hunter che sia apprezzato dai giocatori di tutto il mondo e che riproduca le classiche azioni di caccia, sia Capcom che TiMi stanno investendo tempo e risorse. Per noi la qualità è importante e l'esperienza dei giocatori è sempre al primo posto. Abbiamo in programma diversi test nel momento in cui il gioco sarà più avanti nello sviluppo, il tutto nel corso del prossimo anno. Condivideremo ulteriori informazioni sul nostro percorso di aggiornamento man mano che il gioco progredirà nello sviluppo.

D: In quali regioni il gioco sarà disponibile?

R: Miriamo a renderlo disponibile in tutto il mondo, condivideremo maggiori dettagli a riguardo più avanti.

D: Qual è il vostro obiettivo in termini di revenue e registrazioni?

R: Non abbiamo un numero specifico da condividere pubblicamente, ma ci auguriamo di poter attirare una considerevole base di giocatori globale. Siamo fiduciosi sulle prospettive del gioco. Il franchise è già una delle serie più popolari al mondo, le piattaforme mobili consentiranno una maggiore accessibilità e questo gioco offrirà ai giocatori un mondo coinvolgente da esplorare continuamente.