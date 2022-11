Horizon: NCSoft starebbe sviluppando un MMO del franchise per Sony, secondo una soffiata

La testata della Corea del Sud MTN ha riportato che lo studio di sviluppo NCSoft sarebbe al lavoro sull'MMO ufficiale della serie Horizon per conto di Sony. Stando alla soffiata, le due compagnie avrebbero fatto partire la collaborazione per promuovere la proprietà intellettuale sul mercato globale. L'obiettivo di Sony è la maggiore diffusione dell'IP di Horizon, mentre quello di NCSoft è di superare la sua immagine di "studio di sviluppo dei Lineage".

La fonte raccolta da MTN ha dichiarato: "NC e Sony hanno accettato un accordo d'affari provvisorio per creare un nuovo gioco usando la proprietà intellettuale di Sony. Il progetto è in mano a un team interno di NCSoft.

Stando alla fonte, lo sviluppo sarebbe iniziato, ma ci sarebbero ancora contrattazioni in corso, soprattutto sull'entità e la tipologia di collaborazione tra le due compagnie, che potrebbe diventare molto profonda.

Del gioco se ne starebbe occupando il team "H", attualmente in Seed, che lavora nella sede che si occupa dell'IP Lineage. Proprio H Seed sta assumendo sviluppatori per lavorare a un progetto di cui non è stato svelato il nome, chiamato in codice Project H. Considerando che l'accordo con Sony non è stato ancora svelato, è naturale che sia così.

Per Seed, NCSoft intende tutti quei progetti nelle prime fasi di sviluppo. Quando il progetto raggiungerà certi traguardi, sarà promosso a "Camp" e avrà ulteriore supporto in vista del lancio.