God of War Ragnarok: per ottenere il Trofeo di Platino servono 50 - 60 ore

Per sbloccare il Trofeo di Platino di God of War: Ragnarok sono necessarie circa 50 - 60 ore. Questo perlomeno stando alle stime del portale PowerPyx, particolarmente noto per le sue guide per sbloccare gli obiettivi dei giochi pubblicati su console PlayStation.

Per chi non lo sapesse, il Trofeo di Platino viene conferito ai giocatori che completano tutti i Trofei disponibili in un gioco (ad eccezione di quelli opzionali, solitamente legati ai DLC).

Interessante notare che secondo PowerPyx il numero di ore necessarie per sbloccare tutti i trofei di God of War Ragnarok e dunque sbloccare il Platino può variare in base alla difficoltà selezionata, nonostante come sappiamo da tempo non è presente neppure un Trofeo dedicato a questo aspetto. Scegliendo il più basso "Give me a Story" il tempo stimato scende a 40 - 50 ore (probabilmente anche di meno sfruttando le opzioni per l'accessibilità), mentre a quello più alto "Give me No Mercy" si sale anche a 60 - 70 ore.

Chiaramente un livello di difficoltà alto aumenta la resistenza degli avversari, rendendo più impegnativi e lunghi gli scontri, quindi è facile capire il perché delle differenze segnalate da PowerPyx.

C'è un altro aspetto importante da considerare: PowerPyx infatti stima che sono necessarie 20 ore circa per completare il gioco e almeno altre 20 per completare attività secondarie, ma a patto di usare una guida con la posizione dei collezionabili. Chi invece preferisce trovarli da solo ovviamente potrebbe impiegare molto più tempo. Insomma prendete queste stime per quello che sono.

In generale comunque sembra proprio che God of War: Ragnarok offrirà una longevità tutto sommato alta per completare tutto ciò che il gioco ha da offrire. In tal senso farà piacere sapere ai cacciatori di trofei che non sono presenti i cosiddetti obiettivi "missabili" , ovvero degli achievment che si possono sbloccare solo ed esclusivamente durante/entro un momento specifico momento dell'avventura.

Per saperne di più volendo potete visitare la pagina con la guida dei trofei di PowerPyx, ma ve lo sconsigliamo per il momento, visto che potrebbe include spoiler importanti su trama e contenuti del gioco.

God of War Ragnarok sarà disponibile a partire da domani, 9 novembre 2022, in esclusiva per PS5 e PS4.