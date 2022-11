God of War: streamer Twitch batte il boss più difficile usando un tappetino da ballo in dodici ore

La streamer Twitch MissMikkaa è tornata a colpire e ha battuto il boss più difficile del primo God of War, per la cronaca Sigrun, usando un tappetino da ballo come controller, dopo dodici ore di tentativi falliti.

MissMikkaa non è nuova a imprese simili. Ad esempio ha battuto Malenia di Elden Ring con lo stesso controller. In questo caso però, ha sottolineato che si è trattata di una sfida particolarmente ardua a causa del ritmo elevatissimo dello scontro, che l'ha costretta ad accelerare i suoi movimenti.

Come potete vedere nel video sottostante, la nostra ha sviluppato una tecnica notevole, con un gioco di gambe rapido e preciso, per raggiungere il risultato, arrivato dopo la bellezza di 216 tentativi. Da notare che durante la live la nostra era vestita a tema con il gioco, per la gioia dei fan. Bello come ha gioito portando il colpo finale.

Che aggiungere? Come da lei stessa sottolineato, ora è pronta per God of War Ragnarok e per altre mirabilanti imprese, compiute usando i controller più improbabili, con i giochi più impegnativi.