Elden Ring: la streamer MissMikkaa ha sconfitto Malenia a livello 1 usando un tappetino da ballo

Elden Ring è innegabilmente un gioco che rientra nella categoria di videogame "difficili", anche usando tutti gli strumenti che offre al giocatore. Nel mondo dello streaming, però, per fare spettacolo ci si deve impegnare in sfide ancora più difficili. Un esempio è quanto fatto da MissMikkaa: la streamer ha infatti sconfitto Malenia con un personaggio al livello uno e controllandolo con un tappetino da ballo connesso al computer.

Malenia, per chi non conosca Elden Ring, è un boss segreto molto potente, ritenuto da molti il più potente del gioco. Affrontarla con un personaggio al giusto livello richiede comunque abilità e allenamento, ma la streamer è stata in grado di superare la sfida con un personaggio al livello 1.

La sfida ha richiesto a MissMikkaa un totale di 553 tentativi e oltre 15 ore di gioco. Incredibilmente, ha utilizzato solo 4 fiaschette curative nel tentativo che le ha portato la vittoria, a dimostrazione di come Malenia sia uno scontro non di attrito ma di precisione e che spesso è possibile eliminarla senza subire troppi danni. Nel tweet qui sotto potete vedere un estratto del suo stream di Elden Ring.

MissMikkaa è divenuta famosa, recentemente, anche per aver finito Elden Ring usando solo una mano. La sua abilità è fuori discussione, anche perché combattere su un tappetino da ballo è più stancante che farlo in modo regolare con un controller, rendendo quindi tentativi multipli ancora più impegnativi.

Che ne pensate di questa impresa?