Overwatch è ufficialmente un gioco morto, utenti fanno ironia con immagini di Team Fortress 2

Blizzard ha ufficialmente chiuso i server del primo Overwatch, rendendolo di fatto un gioco morto. A commento della notizia, molti utenti stanno pubblicando immagini di Team Fortress 2.

Attualmente, i collegamenti ai server di Overwatch sono impossibili e non ci sono più giocatori in coda. Naturalmente il tutto è dovuto all'arrivo di Overwatch 2, che andrà a raccogliere anche i giocatori del primo capitolo, come raccontato in un'altra notizia.

Si trattava di una notizia largamente attesa, ma fa comunque un certo effetto, dato che va a ribadire come i giochi contemporanei, in particolare quelli online, siano particolarmente difficili da conservare efficacemente.

Qui arriva l'ironia degli utenti, fatta pubblicando immagini di Team Fortress 2, hero shooter di lungo corso che Blizzard ha abbondantemente copiato per realizzare il suo.

Non è difficile capire il messaggio: Overwatch è uscito nel 2016 e non esiste più, sostituito dal seguito, che è ancora tutto da scoprire, lì dove Valve supporta il suo hero shooter dal 2007, cioè da quando lo pubblico nell'Orange Box.