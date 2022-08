Elden Ring: streamer Twitch ha battuto Malenia con una sola mano al livello uno

La streamer Twitch MissMikkaa è riuscita in una grande impresa: battere Malenia, il più difficile boss di Elden Ring, usando una mano sola e un personaggio di livello uno. Il risultato è stato ottenuto giocando su PS5. Il controller usato è un DualSense.

MissMikkaa è una giocatrice molto forte e si è imposta l'obiettivo di finire l'intero Elden Ring con personaggio di livello uno e con una mano sola, ovviamente per la gioia dei suoi spettatori. Come potete vedere dalla clip sovrastante, la streamer conosce alla perfezione il gioco e non commette un solo errore mentre combatte con Malenia, che evidentemente ha già sconfitto in modi più convenzionali.

Ora non le resta che sconfiggere anche Malekith e Placidusax, come annunciato su Twitter, oltre che altri boss tipo Godskin Duo e Mogh. Ce la farà? Probabilmente sì, data l'abilità dimostrata.

Malenia è indubbiamente il boss più famoso di Elden Ring, quello intorno alla quale si sono concentrate moltissime sfide tra streamer e non solo, come quella di Let Solo Her, che per il suo successo ha ricevuto anche un premio da Bandai Namco.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.