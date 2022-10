Wild Hearts: un gameplay trailer in arrivo questa settimana, ecco data e orario

Wild Hearts tornerà a mostrarsi questa settimana con un gameplay trailer di circa 7 minuti che mostrerà le meccaniche di gioco di questo peculiare hunting game nato dalla collaborazione tra EA e Koei Tecmo. L'appuntamento è fissato per le 16:00 di mercoledì 5 ottobre.

Potrete visionare il trailer direttamente nel player in testa alla notizia all'orario indicato o raggiungere il canale YouTube ufficiale di Wild Hearts a questo indirizzo.

Presentato la scorsa settimana con un trailer, Wild Hearts è un hunting game alla Monster Hunter in sviluppo presso gli studi di Omega Force in collaborazione con EA Originals, ambientato in un mondo fantasy ispirato al Giappone feudale.

In Wild Hearts saremo dei cacciatori di mostri giganteschi chiamati "Karakuri" che dovremo affrontare utilizzando armi da mischia, a distanza e antichi congegni. Sarà possibile affrontare le cacce in solitaria o in multiplayer con spedizioni da tre giocatori. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 17 febbraio 2023.

Senza dubbio sarà interessante vedere in azione il gioco in un video di gameplay esteso, in modo da poterci fare un'idea sulle meccaniche di Wild Hearts e come si discosteranno da Monster Hunter, che fondamentalmente è il punto di riferimento del genere degli hunting game.