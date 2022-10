God of War Ragnarok: la classificazione dell'ESRB svela che saranno usate parole volgari

God of War Ragnarok è stato classificato dall'ESRB e, tramite quanto indicato, scopriamo che potremo udire nel gioco alcune "volgarità", ovvero le parole "fuck" e "shit".

La classificazione dell'ESRB, ovvero il corrispettivo americano del nostro PEGI, recita come segue: "Questo è un gioco d'azione e avventura in cui i giocatori aiutano Kratos e suo figlio in una pericolosa missione. I giocatori esplorano vari regni e si impegnano in frenetici combattimenti corpo a corpo contro razziatori dalle sembianze umane e creature fantastiche (ad esempio, centauri, troll, draghi). I giocatori usano asce e lame incatenate per combattere i nemici, spesso con grandi effetti di schizzi di sangue e smembramenti. I giocatori possono eseguire attacchi finali che raffigurano l'impalamento ravvicinato tramite armi a lama e a mano; ripetuti colpi d'ascia sul collo di una creatura provocano la decapitazione. Nel gioco si sentono le parole "f**k" e "sh*t".

La descrizione di God of War Ragnarok non include alcuna caratteristica sorprendente e le parole indicate non sono particolarmente volgari per questo tipo di videogioco. Chiaramente i termini sono inglese perché l'ESRB fa riferimento alla versione originale del gioco. Non sappiamo in che modo saranno tradotti i due termini e se saranno edulcorati in qualche modo.

Diteci, avete intenzione di giocare God of War Ragnarok in italiano o in inglese?

Abbiamo inoltre scoperto la durata di God of War Ragnarok, secondo un leak di Tom Henderson.