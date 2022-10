A Plague Tale Requiem: trailer si concentra su Lucas e Sophia, nuovi alleati dei protagonisti

Focus Home Interactive ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ad A Plague Tale Requiem e, più precisamente, ai personaggi di Sophia e Lucas. Questi fungeranno da alleati per Amicia e Hugo, i protagonisti del gioco.

La descrizione del video di A Plague Tale recita: "Amicia e Hugo possono contare su amici vecchi e nuovi che li aiuteranno nel loro viaggio. Le loro abilità saranno preziose per affrontare i pericoli sempre presenti."

Il trailer di A Plague Tale Requiem è un insieme di scene provenienti da sezioni differenti del gioco e perlopiù brevi. Vediamo quindi vari frammenti del viaggio di Amicia e Hugo e della loro alleanza con Sophia e Lucas.

Nel video vediamo Lucas che aiuta Amicia ha distrarre delle guardie lanciando della polvere da sparo nel fuoco ma anche a muovere un marchingegno per superare quella che pare essere una sezione puzzle. Sophia, invece, pare essere in grado di usare uno specchietto per riflettere il sole e dare fuoco a oggetti dalla distanza: un ottimo modo per creare un diversivo. I personaggio paiono avere anche avere un certo peso narrativo, anche se potremo scoprire i dettagli solo al momento dell'uscita.

Parlando sempre di A Plague Tale Requiem, sappiamo il numero di ore necessario a finirlo e che la durata non è allungata da contenuti "riempitivi".