Steam Next Fest iniziato, centinaia le demo gratuite disponibili

Come da programma, Valve ha lanciato lo Steam Next Fest, evento dedicato ad avvicinare utenti e sviluppatori. Quindi, dal 3 al 10 ottobre 2022 si potranno scaricare centinaia di demo gratuite da Steam e si potrà assistere ai live stream degli autori, fatti per presentare i loro giochi.

Il punto di partenza è, come al solito, l'home page del negozio digitale di Valve.

Parlando di demo è difficile fare una selezione rapida. A una prima occhiata, siamo stati molto colpiti da alcuni titoli, ma contiamo di provarne davvero tanti. Tutti sarà impossibile, ma sicuramente troveremo qualcosa di appassionante. Ad esempio ci ha colpito Decarnation, un'avventura horror in pixel art che sembra davvero suggestiva, così come ci sembra davvero interessante Undecember, un gioco di ruolo d'azione pieno di atmosfera. Passando completamente ad altro, ci ha colpito lo stile visivo di Aka, un open world davvero simpatico nello stile e nelle finalità. Ottima la presenza del titolo italiano Hell is Others, un survival horror PVPVE in pixel art che sembra davvero poter fare centro. Passando ad altro, perché non dedicarvi a The Eternal Cylinder di ACE Team, bel titolo rimasto per un anno esclusiva dell'Epic Games Store? L'originalità merita di essere premiata. Se volete c'è anche il già segnalato Stuntfest - World Tour e c'è anche l'interessante Retro Gadgets, cui abbiamo dedicato un'anteprima proprio in questi giorni. Sempre riguardo a giochi che abbiamo visto in anteprima, se vi interessa c'è anche la demo di Plasma. Infine, se volete rilassarvi, provate Zen Golf. Magari è proprio di astrazione che avete bisogno.