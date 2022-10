Star Wars: Christian Bale svela il personaggio che ha sempre voluto interpretare

Christian Bale ha svelato in un'intervista al The Hollywood Reporter quale personaggio di Star Wars ha sempre sognato di poter interpretare all'interno della saga. La risposta, che potrebbe sorprendere alcuni, è uno Stormtrooper di Star Wars Una nuova speranza.

Più precisamente, il famoso Stormtrooper che, in una scena del film, ha sbattuto la testa passando da una porta. Bale afferma, precisamente: "I veri nerd che hanno guardato Star Wars troppe volte hanno sempre saputo di quella scena in cui lo Stormtrooper sbatte la testa sulla porta mentre entra. Volevo essere quella persona. Era così."

"Ma se sarò abbastanza fortunato da ottenere un ruolo superiore, oh cavolo, sì. Che gioia sarebbe", ha continuato Bale. "Ho ancora le action figure di quando ero piccolo. Conosco molto bene anche Kathy Kennedy, che lavorava con Spielberg quando ho fatto L'impero del sole e che ora dirige l'universo di Star Wars".

Christian Bale nei panni di Gorr in Thor Love and Thunder

Christian Bale ha recentemente interpretato Gorr in Thor Love and Thunder. Il passaggio da Marvel a Star Wars potrebbe essere breve, ma siamo certi che Disney non lo metterebbe a fare uno Stormtrooper qualsiasi.

Star Wars è in continua espansione, quindi uno spazio per Bale potrebbe sempre esserci. Per il momento, però, è meglio concentrarsi su Andor: ecco la recensione dei primi 3 episodi su Disney+.