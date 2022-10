Hell is Others: demo disponibile per lo Steam Next Fest

Dopo tanto lavoro Yonder ha pubblicato la demo del suo Hell is Others in occasione dello Steam Next Fest. Si tratta di un survival horror PVPVE top-down shooter dall'ambientazione noir infernale che in modo sottile e interessante affronta profondi temi esistenziali.

Per scaricare la demo, andate sulla pagina Steam del gioco.

Hell is Others sembra avere un'ottima pixel art

Adam Smithson fa del suo meglio per esistere nel suo piccolo appartamento, da solo, qualche piano sopra Century City. Il suo unico compagno è un bonsai, del quale si occupa con dedizione - forse solo per tenersi occupato. Il tempo però sembra non avere né inizio né fine. Come ogni cosa in questa città, le sue piante richiedono sangue per sopravvivere. Adam è obbligato a trovarne una fornitura costante nelle strade della città. Un ascensore porta Adam nell'oscuro incubo di una città dove si è prede e predatori. In un luogo dove il sangue è valuta, e l'unica via d'uscita è giù, Adam deve sopravvivere e prosperare al meglio delle sue capacità, lottando contro Altri con il suo stesso obbiettivo.

Hell is Others è un gioco unico, multigiocatore online e survival, nel quale potrai potenziare il tuo personaggio arredando la tua casa con arredamenti personalizzati. Coltiva le piante assetate di sangue per ottenere munizioni, esplora la città noir, scontrati con gli Altri, e fai del tuo meglio per arrivare a vedere un nuovo giorno... Un giorno che non sembra mai arrivare.