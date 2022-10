Retro Gadgets: demo disponibile per lo Steam Next Fest

Come promesso, Studio Evil e Licorice hanno pubblicato la demo di Retro Gadgets in occasione dello Steam Next Fest. Si tratta di un progetto ultra creativo tutto italiano, in cui i giocatori sono chiamati a costruire dei gadget retrò usando gli strumenti messi a disposizione del gioco.

Se volete scaricare la demo, partite dalla pagina Steam di Retro Gadgets. Magari imparate anche a scrivere codice in Lua, che non fa mai male.

Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di Retro Gadgets, in cui abbiamo scritto:

Retro Gadgets è un titolo dal grande potenziale, che può infilarsi con successo nell'ampia nicchia dei sandbox creativi, che tanto successo riscuotono su PC, in particolare da quando è possibile condividere le proprie creazioni. Tutto starà nel vedere la reazione della comunità all'offerta. Speriamo che sia positiva.

Retro Gadgets è un gioco esclusivo per PC. Sarà disponibile in Accesso Anticipato su Steam a novembre 2022, in data ancora da destinarsi.