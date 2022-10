Plasma: disponibile la demo in occasione dello Steam Next Fest

La demo di Plasma è disponibile per lo Steam Next Fest. Dry Licorice ha pubblicato la versione dimostrativa del gioco, che consentirà a tutti di provare gli strumenti di questo sandbox ingegneristico, per rubare la definizione ufficiale del gioco.

Per scaricare la demo, andate sulla pagina ufficiale di Plasma su Steam

Per avere più informazioni, leggete la nostra anteprima di Plasma, in cui abbiamo scritto:

Plasma ci è sembrato un progetto davvero interessante e dalle grandi potenzialità, che interesserà sicuramente ai giocatori più creativi. Certo, in questo caso la parte più propriamente ludica sarà vincolatissima al coinvolgimento della comunità, che determinerà il successo o meno dell'operazione. Ma è un rischio calcolato, che titoli del genere presuppongono già nella fase concettuale. Quindi staremo a vedere. Intanto non vediamo l'ora di costruire qualcosa con la demo, che sarà resa disponibile durante il prossimo Steam Next Fest, che farà da apripista alla versione pubblicata in Accesso Anticipato, sempre su Steam, che arriverà a inizio 2023.

Plasma è un titolo esclusivo per PC. Uscirà solo su Steam per via dell'integrazione con il Workshop, essenziale per l'esperienza di gioco.