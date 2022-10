PULSE 3D Grey Camouflage: le cuffie PS5 sono disponibili in preordine Amazon nel nuovo colore

Tramite Amazon è ora disponibile al preordine il modello Grey Camouflage delle cuffie PS5 Pulse 3D. Il prezzo è 99.99€ e la data di uscita è l'8 dicembre 2022. Il preordine delle cuffie PS5 Pulse 3D in colore Grey Camouflage è disponibile da oggi, 3 ottobre 2022. Il prezzo è quello classico delle cuffie per PlayStation 5. Gli altri modelli sono di norma disponibili in sconto, ma questo nuovo modello sarà inizialmente venduto a prezzo pieno, come è ovvio.

Pulse 3D sono le cuffie ufficiali di Sony Interactive Entertainment per PS5. Supportano l'audio 3D, nei giochi che presentano questa opzione. Le cuffie sono wireless e includono il doppio microfono con eliminazione del rumore. La ricarica avviene tramite USB Tipo-C.

Modello Grey Camouflage delle cuffie PS5 Pulse 3D

