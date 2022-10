PlayStation: il documento leak con i giochi PS5 e PC non annunciati è spuntato in rete

Gematsu ha recentemente affermato che un documento di PlayStation contenente una lista dei giochi per PS5 e PC non ancora annunciati è in circolazione e, ora, tramite ResetEra spunta un documento che sembra corrispondere a tale descrizione.

Come potete vedere a questo indirizzo, è stato condiviso un file che include una serie di prodotti, a iniziare da "Horizon 2", ovvero Forbidden West, ma anche il DLC senza nome e la remaster per PS5 del primo capitolo. Si cita poi anche la versione PC di Horizon 2, che per nel documento non ha uno studio assegnato. In elenco troviamo anche il gioco online, che sarebbe in sviluppo sia per PS5 che per PC, sempre presso Guerrilla Games. Infine, c'è il già noto "Horizon VR", ovvero Call of the Mountain, in sviluppo presso Firesprite.

Si cita poi Sackboy Una grande avventura di Sumo Digital per PC, già confermato, così come giochi noti come Destruction All Stars per PS5, "Rise of the Ronin" per PS5. Infine, nella lista dei noti, c'è anche Returnal ma in versione PC, per ora non confermata ma da tempo chiacchierata.

Le vere novità sono altre, ovvero "Heartbreak" di Firesprite, "Carbon" di Sumo Digital, Redstar di Lucid Games, Ocean di Kojima Production, Bates di Ballistic Moon e Camden di London Studio.

Death Stranding

Si tratta di nomi in codice che non ci permettono di capire nel dettaglio di cosa si stia parlando. Se ci è concesso di speculare, possiamo supporre che Heartbreak di Firesprite sia il già chiacchierato gioco horror del team, che sta da tempo cercando sviluppatori per una "avventura horror" come vi abbiamo già indicato.

Ocean di Kojima Production parrebbe invece essere Death Stranding 2. Il nome in codice è già apparso online alcuni giorni fa, tramite il sempre ben informato Dusk Golem.

Redstar potrebbe invece essere il remake di Twisted Metal: il gioco di Lucid Games è catalogato come un gioco di guida di combattimento e da tempo si parla del fatto che Twisted Metal sia in sviluppo presso tale team.

Bates di Ballistic Moon potrebbe invece essere il gioco esclusivo di PS5 che sarà pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Il team è formato da ex-Supermassive Games (autori di Until Dawn). Non sappiamo però di cosa si tratti, se non che è realizzato in Unreal Engine 5.

Camden dovrebbe essere il gioco focalizzato sull'online per PS5 già apparso negli annunci di lavoro della compagnia. Carbon, invece, potrebbe essere il nuovo sparatutto PvP online di cui si è parlato tempo un anno fa tramite un annuncio di lavoro, tramite il quale però non vi era stata conferma dell'esclusività per PlayStation.

Come potete notare, anche se in modo approssimativo, è possibile tracciare ogni progetto apparso nel presunto documento PlayStation. Questo però non va completamente a favore del file in quanto è possibile che sia stato creato ad arte mescolando tutte le voci e gli annunci di lavoro noti. Dovremo attendere che fonti certe confermino o smentiscano quanto presente nel documento.

Tom Henderson, pur non potendolo confermare in prima persona, afferma che questo dovrebbe essere il documento visto da alcune testate americane che hanno confermato poi tramite altre fonti le informazioni di Horizon Zero Dawn Remake/remaster.