A Plague Tale Requiem: numero di ore svelato, la durata non è allungata da contenuti "riempitivi"

Gli autori di A Plague Tale: Requiem hanno dato un'indicazione sulla durata del loro nuovo gioco: in termini di numero di ore, ci si può aspettare tra le 15 e 18 ore, senza alcun tipo di riempitivo pensato per allungare artificiosamente la longevità del videogioco.

L'informazione arriva da Kevin Pinson, Lead Level Designer presso Asobo Studio, che è stato intervistato da PLAY Magazine. Pinson ha svelato la longevità di A Plague Tale: Requiem e ha anche rilasciato la seguente dichiarazione: "È una questione di ritmo, non ci sono riempimenti, non si cerca di allungare il gioco perché ne abbiamo bisogno. Il nostro editore, Focus Interactive, ci incoraggia a puntare alla lunghezza che vogliamo per il gioco e per la storia che vogliamo raccontare."

Ha poi proseguito affermando: "Quindi non puntiamo a un numero specifico di ore. Non è una cosa che teniamo in considerazione quando progettiamo il gioco. Siamo un piccolo team di 70 persone, quindi dobbiamo essere molto drastici nelle nostre scelte."

Questo significa che le 15-18 ore di gioco di A Plague Tale: Requiem non sono frutto di un calcolo specifico, ma semplicemente la naturale lunghezza del videogioco, necessaria per raccontare la storia e proporre tutti i contenuti ludici con il giusto ritmo.

Ricordiamo anche che la longevità di un gioco non è sinonimo di qualità, ma al tempo stesso molti giocatori devono tenere in considerazione questo fattore. In alcuni casi si può preferire un gioco non troppo lungo per avere la certezza di poter arrivare al finale nel tempo a disposizione, in altri casi si cercano giochi molto lunghi per poter massimizzare il rapporto ore / soldi spesi.

Asobo ha parlato anche dei vantaggi su PS5, dalle luci al DualSense di A Plague Tale: Requiem.