Samsung Odyssey Ark, l'ambizioso gaming theater sbarca in Italia

Samsung definisce il suo Odyssey Ark, un monitor multimediale, curvo, pensato per il gaming, ma non solo, un Gaming Theater. Con questa definizione il colosso coreano vuole provare ad abbracciare tutte le anime di questo nuovo, ambizioso prodotto in un unico concetto. Questo perché il Samsung Odyssey Ark, coi suoi tempi di risposta ridotti e il Gaming Hub integrato, nasce per i gamer, ma ha tante altre funzionalità che lo rendono adatto anche per vedere e sentire i film e persino lavorare. Lo abbiamo visto dal vivo alla Samsung Smart Arena di Milano e ci ha impressionato, soprattutto il prezzo.