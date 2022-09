Mario + Rabbids: Sparks of Hope, nuovo video di gameplay per lo strategico Ubisoft

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è protagonista di un nuovo video di gameplay, pubblicato in questo caso da Game Informer, che include quasi nove minuti di sequenze in-game per il promettente strategico prodotto da Ubisoft.

Entrato due giorni fa in fase gold, Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 20 ottobre e sono davvero tante le novità introdotte dal team di sviluppo per questo atteso sequel.

Alcune di esse, in particolare l'inedito sistema di movimento che funziona senza le tradizionali caselle e il nuovo set di abilità speciali, le ritroviamo appunto nel filmato di Game Informer.

Per ulteriori dettagli sul gioco Ubisoft, tuttavia, potete leggere il nostro provato di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.