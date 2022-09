GTA 6: il leak potrebbe essere stato opera di più persone, stando al GTA Forum

L'ormai ben noto leak di GTA 6 potrebbe essere stato opera di più persone anziché di un singolo individuo, come si è pensato finora: a suggerirlo sono alcuni utenti del GTA Forum.

Pare infatti che il profilo di Teapot, utilizzato per diffondere i contenuti del clamoroso leak di GTA 6, sia stato utilizzato da almeno due diversi utenti, non è chiaro se volutamente o meno.

Uno di essi, che risponde al nickname di Lily, sembrerebbe essere dietro l'account Telegram che ha provato a vendere il codice sorgente di GTA 6: lo proverebbero alcuni screenshot.

Pare tuttavia acclarato che tale Lily non sia effettivamente in possesso di materiali trafugati relativi al titolo di Rockstar Games, per quanto l'utente abbia sostenuto finora il contrario. Come mai dunque ha accesso all'account che per primo ha rivelato il leak?

Per il momento la situazione è insomma ancora nebulosa, l'FBI sta indagando sull'origine della violazione e pare anche che le voci sull'autore del leak di GTA 6 si siano rivelate inattendibili.