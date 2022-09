GTA Online: codice sorgente venduto per 100.000$ ma era una truffa, si è finto l'hacker di GTA 6

Ieri, un enorme leak di informazioni su GTA 6 è circolato in rete. Insieme a dei video, però, l'hacker ha affermato di avere accesso anche al codice sorgente di GTA 6 e di GTA 5 / GTA Online. Qualcuno, fingendo di essere l'hacker, ha provato a vendere il codice sorgente di GTA Online per 100.000 dollari e molto rapidamente ha trovato un acquirente.

Ieri sera era circolata la notizia della vendita del codice sorgente di GTA Online per 100.000 dollari. Inizialmente in rete si pensava che la vendita fosse "regolare" e portata avanti dall'hacker di GTA 6, noto come Tea Pot. Si è però poi scoperto che in realtà era un truffa e che qualcuno ha semplicemente sfruttato l'occasione.

Come potete vedere nel tweet di Tom Henderson qui sotto, viene detto: "Aggiornamento sull'acquisto tramite bitcoin - l'hacker ha confermato che non era il suo indirizzo e qualcuno è stato truffato usando il suo nome. Il fatto però che qualcuno sia disposto a pagare 100.000 dollari in tale modo... fa paura. Ho l'impressione che questa cosa andrà avanti per un bel po' di tempo".

Ovviamente in tutto questo è sempre difficile capire cosa sia vero e cosa no. L'hacker non può mettere in piedi una vendita ufficiale e alla luce del sole come niente e quindi è facile che vi siano altre truffe e che circolino online informazioni false. Come afferma Henderson, però, il fatto che qualcuno abbia pagato 100.000 dollari per il codice di GTA Online fa capire che vi è certamente un mercato per questo prodotto.

Speriamo che Rockstar Games riesca a bloccare il tutto il prima possibile. Nel frattempo, vi indichiamo in che modo i leak creano problemi, spiegato da Jason Schreier.