Zotac GeForce RTX 3090: due modelli di GPU in forte sconto fino al 48%

Se siete in cerca di una scheda grafica di altissimo livello con uno sconto elevato, sarete felici di sapere che ora potete acquistare una GPU Zotac GeForce RTX 3090, nei due modelli indicati qui sotto. Il venditore è Next, che propone:

La Zotac GeForce RTX 3090 è una scheda grafica pensata per poter giocare con una risoluzione fino a 8K in HDR. Con la sua potenza è possibile trasmettere in streaming e giocare in massima qualità senza problemi. Questo modello dispone di 24 GB di memoria video GDDR6X e propone anche un sistema di raffreddamento migliorato che garantisce una maggiore affidabilità e prestazioni ottimali anche in caso di lunghe sessioni di gioco e streaming. Include infatti la tecnologia IceStorm 2.0, la quale permette alla tre ventole di operare fuori sincrono, così da dissipare il calore nel modo più efficiente.

Parlando della Zotac GeForce RTX 3090 AMP Ti 24 GB: le dimensioni sono 149,7 mm (altezza) x 63,9 mm (larghezza) x 355,9 mm (profondità). Il numero di slot è 3.5, dispone di 3 DisplayPorts e di un HDMI 2.1. La memoria a 8 connettori propone una velocità di trasferimento dei dati pari a 21 Gbit/s. Il processore propone 10752 CUDA Cores con una velocità di clock pari a 1.890 Mhz.

Parlando invece della Zotac GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB: le dimensioni sono 120,7 mm (altezza) x 58 mm (larghezza) x 317,8 mm (profondità). Il numero di slot è 2.5, dispone di 3 DisplayPorts e di un HDMI 2.1. La memoria propone una velocità di trasferimento dei dati pari a 19.5 Gbits/s. Il processore propone 10496 CUDA Cores con una velocità di clock pari a 1.710 Mhz.

Zotac GeForce RTX 3090 AMP Ti

La promozione di Next è valida fino al 25 settembre 2022 a meno che le scorte non terminino prima. Il prezzo è davvero incredibile per questi modelli, quindi se siete interessati conviene sfruttare l'occasione e potenziare il proprio computer da gaming con una scheda grafica ad alte prestazioni!