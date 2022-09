GTA 6, l'autore del leak pare sia stato individuato: è un adolescente inglese

L'autore del clamoroso leak di GTA 6 potrebbe essere stato individuato: stando a quanto riferito da alcuni hacker, si tratterebbe di un adolescente inglese di 16 anni, che peraltro si è già macchiato dello stesso crimine in passato.

Introdottosi illegalmente nei server di Rockstar Games, il ragazzo ha sottratto una quantità enorme di materiali fra video di gameplay e immagini del gioco, arrivando a collezionare oltre novanta filmati relativi al nuovo capitolo della serie.

Resosi conto del clamore suscitato dalle sue azioni, ma soprattutto del rischio di essere identificato, l'autore del leak è entrato in "silenzio radio" da diverse ore, ma sono stati proprio i suoi "colleghi" del team Lapsus$ a fornire informazioni utili a capire chi fosse.

Non sorprende scoprire che il giovane hacker ha già violato diversi sistemi in precedenza, spesso appartenenti a brand di una certa rilevanza, e lo scorso anno è stato arrestato proprio per via di tale condotta, cavandosela però soltanto con un richiamo.

A questo punto sarà interessante capire se l'identità dell'autore del leak verrà o meno confermata e quali azioni verranno intraprese a suo carico, visto il sostanziale danno arrecato a Rockstar Games, che però ha assicurato non ci saranno ritardi nella lavorazione.