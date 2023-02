Nintendo Direct maggiore annunciato per mercoledì 8 febbraio 2023, con durata e tutti i dettagli

Nintendo ha annunciato che domani mercoledì 8 febbraio 2023 alle 23:00, ora italiana, trasmetterà un nuovo Nintendo Direct maggiore, della durata di 40 minuti, dedicato in larga parte ai titoli per Nintendo Switch in uscita nella prima metà del 2023.

La diretta sarà trasmessa dal sito ufficiale del Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia. Oppure potete seguirla con noi di Multiplayer.it nel nostro canale live.

Sono quindi state confermate le voci della scorsa settimana che volevano come imminente l'arrivo di un nuovo Direct. Quali giochi saranno annunciati? Difficile dirlo. La speranza è di tornare a vedere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, oppure conosce la data di uscita di Hollow Knight: Silksong, o ancora tornare ad avere notizie su Metroid Prime 4, sparito dai radar da anni ormai.

Si parla anche di un lancio di Advance Wars 1+2 durante il Direct e potrebbero esserci anche dei nuovi annunci, ma staremo a vedere. L'importante è di venire a conoscere qualche novità in arrivo per Nintendo Switch.