Dead Space meglio su PS5 o Xbox Series X? Ecco la video analisi di Digital Foundry

Dead Space gira meglio su PS5 o Xbox Series X? La video analisi realizzata da Digital Foundry risponde alla domanda dopo l'ultimo aggiornamento del gioco, che ha eliminato il VRR in concomitanza con un generale miglioramento delle prestazioni, aumentando la qualità media dell'immagine.

Come abbiamo visto alcuni giorni fa in un primo video confronto di Dead Space, il remake sviluppato da EA Motive fa un uso piuttosto aggressivo delle tecniche di upscaling, in questo caso la tecnologia AMD FSR 2.1, al fine di ottenere un frame rate adeguato in tutte le situazioni.

Ciò si traduce in 1296p effettivi in modalità qualità a 30 fps su PS5 e Xbox Series X, anche in presenza di ray tracing sull'occlusione ambientale, scendendo però rispettivamente a 936p e 972p in modalità prestazioni a 60 fps, facendo segnare dunque un lievissimo vantaggio per la console Microsoft.

Laddove sul fronte del pixel count le diffeerenze fra le due piattaforme siano francamente risibili, in termini di performance qualcosa cambia davvero: i 60 fotogrammi vengono mantenuti in maniera più solida su Xbox Series X, mentre su PS5 gli stessi momenti di incertezza appaiono un po' più prolungati.

In quest'ottica, Xbox Series S gioca anche stavolta una partita differente: la console next-gen economica della casa di Redmond si limita a puntare ai 30 fps, target che tuttavia riesce a mantenere efficacemente, sebbene con una risoluzione effettiva di 900p.